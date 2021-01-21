لبنان

مطالبات بتعبيد الحفرة في ببنين العبدة ورفع الترسبات النفطية

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:39
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طالب رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير في بيان، منشآت نفط طرابلس ووزارتي الطاقة والمياه والأشغال العامة "بتحمل المسؤولية لجهة ردم وتأهيل وتعبيد الحفرة الكبيرة التي خلفتها أزمة حريق أنبوب النفط في منطقة ببنين -العبدة عكار". وابدى "أسفه لهذا التلكؤ المتمادي وعدم رفع الترسبات النفطية التي لا تزال الى الان في الاقنية والحقول وأمام مداخل منازل المواطنين وممتلكاتهم على الرغم من مرور أشهر على هذه الكارثة الكبيرة"، متمنيا "التحرك في أسرع وقت ممكن كي لا تتكرر المأساة والمشكلة مجددا، بفعل مرور الشاحنات والآليات الثقيلة".

اشارة الى ان الحفرة التي احدثتها حفريات اعادة اصلاح خط انبوب النفط في منطقة ببنين - العبدة، الذي كان قد اصيب باهتراء وتسربت منه كميات كبيرة من المواد النفطية واحدث اشتعالها قبل أشهر عدة كارثة بيئية كبيرة، لا زالت على حالها من دون اي عملية ردم او اعادة تأهيل وترميم لها، وكذلك الامر بالنسبة للكميات الكبيرة من الترسبات النفطية الراسية في الاقنية والحقول القريبة من المنازل دون اية معالجة.
وقد اثار ذلك استياء الاهالي الساكنين في جوار هذا الانبوب عبدة، رغم مطالبتهم مرارا وتكرارا الجهات الرسمية المعنية "بضرورة رفع الضرر نظرا لما تشكل هذه الترسبات من مخاطر وأضرار وروائح".

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