لبنان

عمال شركة BUS باشروا مد الاسلاك الكهربائية في عكار

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:57
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باشرت فرق الصيانة في شركة BUS باشراف مدير مكتبها في عكار امجد الرافعي عملية مد وتركيب الأسلاك الكهربائية البديلة عن تلك التي تمت سرقتها من قبل مجهولين قبل عدة ايام في خراج بلدة بيت الحوش، مما ادى الى انقطاع التيار عن عدد من القرى والبلدات في وسط وساحل القيطع، على ان يعود التيار بالشكل المعتاد والطبيعي وبحسب جدول التقنين الساعة الثانية بعد الظهر.

وشكر الاهالي للرافعي اهتمامه بهذا الامر.
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