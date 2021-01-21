عمال شركة BUS باشروا مد الاسلاك الكهربائية في عكار

باشرت فرق الصيانة في شركة BUS باشراف مدير مكتبها في عكار امجد الرافعي عملية مد وتركيب الأسلاك الكهربائية البديلة عن تلك التي تمت سرقتها من قبل مجهولين قبل عدة ايام في خراج بلدة بيت الحوش، مما ادى الى انقطاع التيار عن عدد من القرى والبلدات في وسط وساحل القيطع، على ان يعود التيار بالشكل المعتاد والطبيعي وبحسب جدول التقنين الساعة الثانية بعد الظهر.



وشكر الاهالي للرافعي اهتمامه بهذا الامر.