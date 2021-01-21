عون في المجلس الاعلى للدفاع: التجاوب مع قرار الاغلاق كان ايجابياً

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في بعبدا" ان التجاوب مع قرار الاغلاق التام كان إيجابيا وسجل نسبة عالية على الرغم من وجود بعض الخروق التي تحتاج الى معالجة"، وقال:" ان اعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها".

ونوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بكورونا، وحيا "الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم".