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لبنان
بعد اشكال في المخيم.. دخل جثة الى احدى مستشفيات البقاع
Lebanon 24
21-01-2021
|
14:10
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أدخل الى احدى مستشفيات البقاع المدعو أ. ا. عمره حوالي 47 عاماً، وهو سوري الجنسية جثة لأسباب مجهولة.
وبعد التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة تبين أن اشكالا حصل في سعدنايل - السهل، بين نازحين سوريين بين مخيمي 061 و076، وقد كون سبب الوفاة اثر حادثة ما حصلت خلال الاشكال.
وتم تكليف طبيب شرعي للكشف على الجثة.
وبنتيجة المتابعة تبين أنه أدخل الى المستشفى أيضا مجموعة من الأشخاص كانوا قد شاركوا في الإشكال وهم خ. ج. وح. ص. وج. م. وع. ا. جميعهم من الجنسية السورية من المخيمين بعد إصابتهم بجروح ورضوض. كما تبين أن الإشكال وقع بسبب تركيب قساطل مياه.
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