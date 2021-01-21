لبنان

سحب مياه السيول من داخل منزل في الصرفند-الزهراني

Lebanon 24
21-01-2021 | 14:14
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عمل عناصر من الدفاع المدني اللبناني مركز الصرفند و جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على سحب مياه السيول التي تشكلت جراء غزارة المتساقطات من داخل منزل في الصرفند-الزهراني.
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