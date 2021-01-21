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لبنان
بعد تصريح عقيص حول "مواد متفجرة باحد المرافئ".. وزني يصدر قراراً
Lebanon 24
21-01-2021
|
14:18
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني توجيهاته إلى المجلس الأعلى للجمارك بتسهيل عمل تفريغ حمولة الباخرة MSC Masha 3 باستثناء المستوعبات التي تحتوي على مادة "الصودويم سالفايد" واتخاذ ما يلزم لجهة تطبيق النصوص القانونية الجمركية والمنصوص عليها في قانون الجمارك، على أن يتم التفتيش والتحقق من المستوعبات التي يتم تفريغها للتأكد من خلوّا من أية مادة كيميائية خطرة بالتعاون مع الجيش وإدارة المرفأ.
وكان صدر عن
النائب في تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص
البيان التالي: "ها هي الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في احد الموانئ اللبنانية (بيروت او طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الاراضي اللبنانية الى سوريا. 10مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة احد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع بتاريخ 19/1/2021 على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الاشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيماوية".
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