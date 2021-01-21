لبنان

سلامة التقى عويدات: جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان

Lebanon 24
21-01-2021 | 14:32
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:


التقيت حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.
وأكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائما للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية.
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