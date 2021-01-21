اشتباكات مسلحة عند تخوم بوداي بين الجيش ومصنعي مخدرات ومطلوبين

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن وقوع اشتباكات مسلحة بين مطلوبين من ال "ش" ودورية للجيش خلال عملية دهم عند تخوم بلدة بوداي لمصنع مخدرات ومطاردة مطلوبين، ممن دون وقوع إصابات.

وكان الجيش قد ضبط خلال أعمال الدهم آلات تستخدم لصناعة حبوب الكبتاغون وكميات من الحبوب المخدرة، فيما يواصل عمليات البحث عن مطلقي النار.