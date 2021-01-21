الحريري التقى كوبيتش في زيارة وداعية

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية، تخللها التطرق الى مجمل الأوضاع في لبنان.