لبنان

الحريري التقى كوبيتش في زيارة وداعية

Lebanon 24
21-01-2021 | 14:48
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استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية، تخللها التطرق الى مجمل الأوضاع في لبنان.
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سعد الحريري

لبنان

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