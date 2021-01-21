الجيش يروي ما حصل في بوداي- البقاع.. ضبط مصنع للكبتاغون وتوقيف مطلوبين

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 21/ 1/ 2021 مصنعا لحبوب الكبتاغون والمخدرات في بلدة بوداي - البقاع، وأوقفت عددا من الأشخاص وضبطت كمية كبيرة من المخدرات وآلات تصنيع حبوب الكبتاغون.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

الوكالة الوطنية للإعلام أفادت عن وقوع اشتباكات مسلحة بين مطلوبين من ال "ش" ودورية للجيش خلال عملية دهم عند تخوم بلدة بوداي لمصنع مخدرات ومطاردة مطلوبين، ممن دون وقوع إصابات. اشتباكات مسلحة بين مطلوبين من ال "ش" ودورية للجيش خلال عملية دهم عند تخوم بلدة بوداي لمصنع مخدرات ومطاردة مطلوبين، ممن دون وقوع إصابات. وكانت