إصابة رائد بالجيش اللبناني في البقاع

أفاد مراسل "لبنان 24" عن إصابة رائد بالجيش اللبناني إصابة خطرة، في مركز خدمته بوادي عنجر في البقاع.وبحسب المراسل، تم نقله عبر طوافة عسكرية من مركز عسكري في بلدة الصويرة، جراء تعذر هبوط الطوافة في عنجر، الى مستشفى الجعيتاوي للعلاج.وعلم موفعنا ان سبب اصابته هو انفجار لغم أرضي.