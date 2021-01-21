لبنان

توقيف عصابة سرقت كابلات كهربائية في مرجعيون وضواحيها

Lebanon 24
21-01-2021 | 15:30
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 أوقفت دورية من مكتب امن الدولة في مرجعيون بإشراف رئيس المكتب المقدم حسين طباجة وبالتنسيق مع القضاء المختص، وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة، عصابة مؤلفة من 3 سوريين (ي.ا، ي.ع، م.ا) تقوم بسرقة كابلات كهربائية في منطقة مرجعيون وضواحيها.
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