جريمة بحق الإنسانية: وضعوه على حافة الطريق وغادروا.. والبلدية تتحرك (صور)

سارعت شرطة بلدية الدكوانة الى تقديم الرعاية لرجلٍ مُسن مُشرد كانت إحدى السيارات قد أنزلته ووضعته على حافة الطريق في الدكوانة وغادرت، حيث وجدته إحدى دوريات الشرطة التي لم تستطع التعرُّف الى هويته لأنه لا يتجاوب ولا يُجيب على أي سؤال، بحسب بيان البلدية. وأضاف البيان: "بعدما أحاطته بالرعاية الأولية إتصلت البلدية بالصليب الأحمر اللبناني الذي حضر سريعاً وبدأ بإسعافه طبياً، ونقله بالتنسيق مع رئيس البلدية انطوان شختورة الى أقرب مستشفى من اجل اجراء الفحوصات الطبية له وخاصةً فحص الكورونا".