لبنان

المكتب التربوي للمستقبل: لإقرار آلية موحدة تحفظ حقوق الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني

Lebanon 24
21-01-2021 | 15:45
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شدد المكتب التربوي في "تيار المستقبل"، في بيان، على "ضرورة حفظ كامل حقوق الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني، أسوة بزملائهم في التعليم الأكاديمي"، وطالب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب بـ"ضرورة اصدار قرار يحفظ حقوقهم أسوة بزملائهم في التعليم الأكاديمي".


وإذ ثمن جهود وزير التربية لجهة حفظ حقوق الاساتذة بمختلف مسمياتهم، أشار إلى أنه "انطلاقا من مبدأ ضرورة تحقيق العدالة بين جميع الاساتذة، ومنعا لحصول اي مظلومية على زملائنا الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني، وحرصا على عدم تهميشهم، نطالب الوزيرالمجذوب بان ينصف هؤلاء الاساتذة عبر اقرار آلية موحدة تحفظ حقوقهم، وتضمن لهم عدم خسارة الساعات التي تنص عليها عقودهم، وعدم الغاء أي من المواد التعليمية التي نص عليها القانون، بالاضافة الى السعي لتأمين دفع مستحقاتهم بشكل دوري خلال السنة ليتمكنوا من الصمود امام هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي اصبح يرزح تحتها الشعب اللبناني ككل".
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