انهيار منزل في عاصون وتشكل الجليد على طرق الضنية

انهار جزء من منزل قديم في بلدة عاصون ـ الضنية، عند أول الطريق المؤدية إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي الكائن في البلدة، بعدما أصيب بتصدع بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين، واقتصرت الأضرار على الماديات.وفي بلدة بقاعصفرين وقع حادث إنزلاق على الطريق الرئيسية في البلدة بسبب تشكل طبقة من الجليد عليها، نتج عنه إصطدام شاحنة لنقل وتوزيع قوارير الغاز مع سيارة خاصة، إضافة إلى انزلاق دراجة نارية.وتم توجيه نداءات إلى السائقين للقيادة بحذر بسبب تشكل الجليد على الطرق الجبلية، خصوصا في ساعات المساء والصباح الأولى، بسبب برودة الطقس وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.