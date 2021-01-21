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لبنان
مسلسل سرقة اسلاك الكهرباء تابع... هذا ما حصل في عكار
Lebanon 24
21-01-2021
|
15:50
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يستمر مسلسل التعديات على اسلاك الكهرباء في محافظة عكار، فقد تمت سرقة كابل محطة في الريحانية ببنين - مشروع طبو، ما ادى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة. وتعمل فرق bus جاهدة لإعادة وصل الاسلاك.
وكانت قد أوقفت دورية من مكتب امن الدولة في مرجعيون بإشراف رئيس المكتب المقدم حسين طباجة وبالتنسيق مع القضاء المختص، وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة، عصابة مؤلفة من 3 سوريين (ي.ا، ي.ع، م.ا) تقوم بسرقة كابلات كهربائية في منطقة مرجعيون وضواحيها.
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