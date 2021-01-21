لبنان

مسلسل سرقة اسلاك الكهرباء تابع... هذا ما حصل في عكار

Lebanon 24
21-01-2021 | 15:50
A-
A+
Doc-P-786429-637468412011939494.jpg
Doc-P-786429-637468412011939494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يستمر مسلسل التعديات على اسلاك الكهرباء في محافظة عكار، فقد تمت سرقة كابل محطة في الريحانية ببنين - مشروع طبو، ما ادى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة. وتعمل فرق bus جاهدة لإعادة وصل الاسلاك.
 
وكانت قد أوقفت دورية من مكتب امن الدولة في مرجعيون بإشراف رئيس المكتب المقدم حسين طباجة وبالتنسيق مع القضاء المختص، وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة، عصابة مؤلفة من 3 سوريين (ي.ا، ي.ع، م.ا) تقوم بسرقة كابلات كهربائية في منطقة مرجعيون وضواحيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2021-01-21
18:01 | 2021-01-21
17:43 | 2021-01-21
17:35 | 2021-01-21
17:33 | 2021-01-21
17:30 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website