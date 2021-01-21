لجنة الاقتصاد ناقشت مع عكر ومشرفية موضوع ضرورة الإسراع في دعم العائلات الأكثر فقرا

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعا، بتقنية ال Zoom برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور مقرر اللجنة النائب الدكتور علي بزي والأعضاء: ألكسندر ماتوسيان، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، روجيه عازار، علي درويش، إدغار طرابلسي وفي حضور النواب آلان عون والنائب سيزار أبي خليل والنائب نزيه نجم.وكان الاجتماع مخصصا للاستماع إلى نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور رمزي مشرفية.ناقش المجتمعون موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، وضرورة الإسراع في دعم العائلات الأكثر فقرا، لا سيما في هذه الفترة من الإقفال.وقد أطلعت عكر النواب على المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، و"ضرورة أن نتحمل جميعا فترة الإقفال التي بدونها لن نستطيع الحد من عدد الوفيات وارتفاع نسبة الحالات الإيجابية التي تخطت ال 25 % من الفحوصات"، مبدية تفهمها للوضع الاقتصادي المتعثر الذي تعاني منها قطاعات الإنتاج من صناعية وزراعية وغيرها.وكانت اللجنة قد تلقت من جمعية الصناعيين استعدادها لإجراء فحوصات PCR لكافة العمال والموظفين بصورة دورية وكلما دعت الحاجة، وذلك في حال عودتهم إلى ممارسة عملهم وإن بشكل جزئي.وقد أبدى أعضاء اللجنة "تفهمهم للوضع الاقتصادي للصناعيين الذين يشكلون من ضمن القطاع الخاص ركيزة الاقتصاد اللبناني، ولكنهم في نفس الوقت أعلنوا تأييدهم للإجراءات الحكومية الهادفة إلى المحافظة على أرواح الناس والسلامة العامة. وقد طالبوا الحكومة بوضع خطة متكاملة لفترة ما بعد الإقفال".كذلك وضع الوزير مشرفية المجتمعين في صورة الخطوات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات الأكثر فقرا ولوضع استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي للناس نتيجة جائحة كورونا.وفي الختام أعلن البستاني حالة الطوارىء الاقتصادية وأبقى اجتماعات اللجنة مفتوحة وإن بصورة إلكترونية في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على مواصلة البحث مع الوزيرين عكر ومشرفية والوزراء كافة والجهات المختصة.وقد أجرى البستاني اتصالا برئيس المجلس النيابي نبيه بري ووضعه في صورة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة "وضرورة السير في اقتراحات موحدة لمعالجة انعكاسات الجائحة على الوضع الاقتصادي والمعيشي".وشكر البستاني أعضاء اللجنة والنواب الذين يشاركون بصورة فعالة في كل الاجتماعات.