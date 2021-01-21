لبنان

ما جديد الشكوى ضد ملوث مجرى الليطاني في زحلة؟

Lebanon 24
21-01-2021 | 15:40
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه "بعد أن اثبت الكشف قيام المدعو عزيز المر بالتخلص من مخلفات المواشي الناتجة عن مزرعته مباشرة في مجرى النهر في منطقة زحلة وبناء على الشكوى التي تقدمت بها المصلحة ضده امام الجهات المعنية، جرى الزام الاخير باغلاق القناة التي تصل النفايات السائلة الناتجة عن المزرعة بالنهر، بالاضافة الى الزامه باستحضار حفارة jcb والمباشرة بانتشال روث الابقار من النهر،  بالاضافة الى الزامه برفع ساتر ترابي على امتداد مسافة خمسين مترا لناحية الضفة الغربية كتدبير مؤقت وذلك منعا لتسرب العصارة المتأتية من مخلفات الابقار والمجمعة حاليا في ارض المزرعة على مقربة من النهر".
وأكدت المصلحة انها مستمرة باجراءاتها والملاحقة الحزائية بحق عزيز المر والشركات التي يمثل مصالحها بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة، واصراراها على ربط اي استفادة للتاجر المذكور من أموال الدعم بموجب كتبها الى كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان بتسوية وضعه البيئي نهائيا وازالة كافة المخلفات الناتجة عن مزرعته على طول كيلومتر من مزرعته.
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