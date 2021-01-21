متعاقدو المهني في الضنية انضموا الى الاضراب حتى تحقيق مطالبهم

أعلن الاساتذة المتعاقدون في معاهد الضنية الفنية الرسمية في بيان، انضمامهم للاضراب الذي ينفذه متعاقدو المهني في لبنان، مطالبين بتحقيق مطالبهم كالاتي:

"- احتساب العقد كاملا

- دفع مستحقات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني فصليا أسوة بالزملاء المتعاقدين في الأساسي والثانوي، والاسراع في تسليمنا اول دفعة محتسبة من عقدنا الكامل وليس من ساعاتنا المنفذة

- الضمان

- العمل على ايجاد مجموعة حلول، تقلص مشاكلنا في التعليم عن بعد، من ناحية الكهرباء، وشبكات الانترنت، والاجهزة الالكترونية، فالمعلم يعيش صراعا بين تسليم الجهاز لابنه ليدرس، وبين ان يستلمه هو ليدرس طلابه".

وأهابوا "في هذه الظروف الاستثنائية وفي ظل الضغوط التي تعصف بالمتعاقدين ماديا وصحيا ومعنويا، بالمعنيين أن يتبنوا هذه المطالب المحقة، علما أن القيمة الشرائية لبدل حصة التدريس صار أقل من ثلاثة دولارات حتى تاريخه".