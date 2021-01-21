هزة ارضية شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.. اليكم التفاصيل

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، انه "سجلت عند الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين بالتوقيت المحلي، من بعد ظهر اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 5,4 على مقياس ريختر، حدد موقعها في جزيرة قبرص".
وقد شعر المواطنون بالهزة، في مناطق مختلفة لا سيما في بيروت وجبل لبنان وعكار وطرابلس والبقاع الغربي وكسروان وصيدا والجنوب.
وتزامناً ذكرت وكالة "سانا" السورية بانّ هزة أرضية شعر بها السكان في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس ودمشق. كما اشارت معلومات الى وقوع 5 هزات ارضية في بلدان مختلفة من العالم في ذات الوقت وبمدة زمنية قصيرة.
وذكر المرصد الأوروبي للزلازل بأنّ هزة أرضية شدتها 5.4 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة قبرص شعر بها اللبنانيون.