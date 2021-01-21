هزة ارضية شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.. اليكم التفاصيل

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، انه "سجلت عند الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين بالتوقيت المحلي، من بعد ظهر اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 5,4 على مقياس ريختر، حدد موقعها في جزيرة قبرص".وقد شعر المواطنون بالهزة، في مناطق مختلفة لا سيما في بيروت وجبل لبنان وعكار وطرابلس والبقاع الغربي وكسروان وصيدا والجنوب.