لبنان

قائد الجيش تفقد مرضى كورونا في المستشفى العسكري... هذا ما قاله

Lebanon 24
21-01-2021 | 16:30
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 تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون المستشفى العسكري المركزي - بدارو ظهر اليوم، وجال في القسم المخصص لمرضى الكورونا واطلع على أوضاعهم الصحية.

وأكد قائد الجيش أثناء جولته "أن من أولويات قيادة الجيش تأمين أفضل الخدمات الطبية للعسكريين"، مشيرا إلى "أهمية حملات التوعية التي تنفذها المؤسسة العسكرية بالتوازي مع الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة إنتشار الوباء".

وتوجه بالشكر والتقدير إلى الطاقم الطبي والتمريضي على تضحياتهم الكبيرة وجهودهم لمكافحة إنتشار الفيروس.

وختم العماد عون جولته بدعوة العسكريين إلى "ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الجائحة مع ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي حفاظا على صحة عائلاتهم ومجتمعهم".
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