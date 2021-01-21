لبنان

أصغر مصاب في لبنان.. هذه قصة إبن الـ4 أشهر مع كورونا

Lebanon 24
21-01-2021 | 16:27
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"الكورونا" لا ترحم كبيراً او صغيراً، حتى ولو كان رضيعا.فالرضيع مازن محمد المقدم ابن الـ4 أشهر اصغر مصاب بالكورونا في لبنان على الاقل، ومعه اصيبت شقيقته الطفلة حنان المقدم ( 6 سنوات) وأظهرت نتيجة فحص الـPCR لهما انها ايجابية، كذلك الامر بالنسبة للوالد والوالدة فهم جميعا يحجرون أنفسهم ويعانون وعوارض.
 
الرضيع مازن هو ابن الاعلامي محمد المقدم بدأت عوارضه بسعال صدري واسهال، ومنذ 3 أيام يعاني من عوارضهما ويفقد النوم الكافي بسبب ذلك، هو في منزل والديه في بلدة تول الجنوبية يتلقى العلاج، كذلك الامر مع شقيقته التي تعاني انحطاطا في الجسم.

ودعا محمد المقدم "الاهل جميعا" في كل المناطق الى "ألا يتهاونوا في الاجراءات الكفيلة بمنع تفشي كورونا، ويقول "نعم كلنا اخذ كل الاجراءات وطفلي اكيد دائما في المنزل، ولكن اجهل كيف أتى الفيروس".الوضع مؤلم نوعا ما ان أرى طفلي يتألم وانا عاجز عن القيام بالعلاج المطلوب، نسأل الله العافية".
 
 
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