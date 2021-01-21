المدير العام للدفاع المدني يعلن شفاءه من كورونا

أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أن فحص ال"pcr الذي أجراه اليوم جاءت نتيجته سلبية، ما يعني شفاءه من الفيروس. وتوجه بالشكر الى "كل من اتصل به للإطمئنان خلال محنته، سائلا الله أن يقدم الشفاء العاجل لكل من لا يزال تحت سيطرة الوباء"، معربا عن أسفه الشديد ومتقدما بأحر التعازي الى "كل من فقد عزيزا أو قريبا في معركته مع الكورونا".