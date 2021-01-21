يقوم بنشر اعلانات لبيع المخدرات على "الفايسبوك".. وهذا مصيره!

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 16-1-2021، خبراً حول قيام أحد الأشخاص المقيمين عند أطراف مخيّم البدّاوي – طرابلس، بنشر إعلان لبيع المخدّرات على تطبيق "فايسبوك".على الأثر، وبتاريخ 17-١-٢٠٢١ ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المشتبه به عند أطراف المخيّم المذكور، ويدعى:ع. ش. (مواليد عام 2004، فلسطيني الجنسية)وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، كما تبيّن انه يقوم بترويج المخدرات.أودع الموقوف القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.