لبنان

يقوم بنشر اعلانات لبيع المخدرات على "الفايسبوك".. وهذا مصيره!

Lebanon 24
21-01-2021 | 16:57
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
 
تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 16-1-2021، خبراً حول قيام أحد الأشخاص المقيمين عند أطراف مخيّم البدّاوي – طرابلس، بنشر إعلان لبيع المخدّرات على تطبيق "فايسبوك".
على الأثر، وبتاريخ 17-١-٢٠٢١ ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المشتبه به عند أطراف المخيّم المذكور، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 2004، فلسطيني الجنسية)
وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، كما تبيّن انه يقوم بترويج المخدرات.

أودع الموقوف القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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