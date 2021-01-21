لبنان

إحذروا.. سرقات بالجملة في مناطق مختلفة

Lebanon 24
21-01-2021 | 17:08
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ادعى امام مخفر يونين ح. ش. أن مجهولين أقدموا على سرقة بعض محتويات كسارة عائدة له مقفلة ومتوقفة عن العمل منذ مدة طويلة والكائنة في خراج بلدة نحلة والمسروقات كناية عن موتورات وبطاريات وكابلات نحاسية وبكرات حديدية دائرية.

قدرت قيمة المسروقات بحوالي 30 الف دولار اميركي. كما اقدم السارقون على اطلاق عدة عيارات نارية من سلاح حربي على بوابة حديدية للكسارة وفروا الى جهة مجهولة.

وفي القبيات ادعى ع. م. ضد مجهول بجرم سرقة معدات وادوات من داخل المستودع بواسطة الكسر والخلع. قدرت قيمة المسروقات بحوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية.
 
على صعيد اخر، أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات في البرج الشمالي ج. س. وهو فلسطيني الجنسية، ومطلوب بموجب بلاغ بحث وتحري صادر عن فصيلة العباسية  بجرم إشتباه في سرقة وتم تسليمه إلى مخفر المخيمات لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
كما سلمت احدى دوريات شعبة المعلومات الى مخفر دير القمر المطلوب ت. ا. بجرم  سرقة كابلات كهرباء. 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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