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لبنان
وزارة الخارجية تستنكر الهجوم الانتحاري المزدوج في بغداد.. هذا ما جاء في بيانها
Lebanon 24
21-01-2021
|
17:19
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة "للهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، والذي سقط ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح"، مستنكرة "استهداف المواطنين الآمنين وزعزعة استقرار وازدهار جمهورية العراق الشقيقة".
وإذ تجدد الوزارة "تضامن لبنان الكامل وتعاطفه مع جمهورية العراق، شعبا وحكومة، إثر هذا الاعتداء المفجع"، تقدم تعازيها الحارة "للشعب العراقي عموما وذوي الضحايا خصوصا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى".
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