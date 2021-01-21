إصابة ضابط جراء انفجار لغم أرضي في مجدل عنجر

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21/1/2021 وأثناء قيام دورية راجلة من الجيش بمهمة في منطقة مجدل عنجر - البقاع، أصيب ضابط بجروح خطرة في إحدى ساقيه جراء انفجار لغم أرضي، ونقل إلى المستشفى للمعالجة".