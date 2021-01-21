مصرف لبنان أعلن تنفيذ كل التحاويل المالية المتعلقة بلقاح كورونا ومستحقات المستشفيات

أعلن مصرف لبنان أنه "نفذ كل التحاويل المالية المتعلقة بلقاح كورونا ومستحقات المستشفيات"، وجاء في بيان وزعه المكتب الإعلامي للمصرف: "استلم مصرف لبنان، بعد ظهر أمس، طلبا من وزارة المالية لتحويل مبلغ 18 مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الأموال المطلوبة.

كذلك، استلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع.

ويهم مصرف لبنان أن يؤكد أنه يقوم بتنفيذ كل التحاويل الواردة اليه والمستوفية للشروط القانونية بشكل سريع وهو يعطي الاولوية القصوى للتحاويل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".