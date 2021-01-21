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لبنان
لجنة الدفاع عن الاسرى والمعتقلين: لاحتضان قضيتهم بعد تزايد عدد الاصابات بينهم
Lebanon 24
21-01-2021
|
17:43
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طالبت "اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال" في بيان، اللجنة الدولية الصليب الأحمر الدولي بـ"تفعيل عملها والتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعد يسمح لها بالاطلاع على اوضاع المعتقلين والاسرى في السجون الصهيونية، وخاصة في هذه الايام التي تشهد جائحة كورونا وعدم سماح سلطات الاحتلال لهم بإرسال المواد المعقمة الخاصة بهذه الجائحة مما يجعل من الاسرى فريسة سهلة لهذا الوباء الخبيث".
وأكدت ضرورة "احتضان قضية الأسرى التي يفترض بأنها قضية إجماع عربي ودولي، من قبل كل الجمعيات والهيئات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان وخاصة بعد تزايد الاصابات بين الاسرى والمعتقلين"، مطالبة "كل دولة ومنظمة عربية والقوى الشعبية العربية بأن تعمل وتتضامن مع الاسرى بمستوى نضالهم وتضحياتهم".
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