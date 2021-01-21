لبنان

قرار من وزير التربية يتعلق بتنظيم التعليم عن بعد.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-01-2021 | 18:01
A-
A+
Doc-P-786462-637468489242524658.jpg
Doc-P-786462-637468489242524658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قراراً يتعلق بتنظيم التعليم عن بعد في المدارس والمعاهد الرسمية.
 
 
مواضيع ذات صلة
بايدن: سأوقع على إجراءات تنفيذية لتوسيع نطاق الاختبارات وإدارة اللقاحات وإعادة فتح المدارس والشركات
lebanon 24
21/01/2021 20:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة معلمي الأساسي شكرت المجذوب على قرار تنظيم التدريس في المدارس الرسمية
lebanon 24
21/01/2021 20:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب لـ"الجديد": حق المتعاقدين لن يضيع والقرار الجديد طمأنة لهم بأن حقوقهم ستصلهم كاملة
lebanon 24
21/01/2021 20:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الاعلى للدفاع: إقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات
lebanon 24
21/01/2021 20:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24

طارق المجذوب

المدارس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:44 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:26 | 2021-01-21
20:22 | 2021-01-21
20:13 | 2021-01-21
20:09 | 2021-01-21
19:58 | 2021-01-21
19:47 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Lebanon on Google News
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Lebanon on Google News
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
Lebanon on Google News
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website