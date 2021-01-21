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لبنان
حزب الله يعلق على انفجار العراق
Lebanon 24
21-01-2021
|
18:07
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دان "حزب الله" بشدة في بيان، "التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى في سوق شعبي مكتظ بالمواطنين"، وقال: "إنه من المريب حقا عودة التفجيرات إلى الساحة العراقية بعد فترة من الهدوء والأمن، خصوصا مع تصاعد المطالبة الشعبية والرسمية بخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق، والتي قابلتها واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على هيئة الحشد الشعبي وقادتها الأعزاء لكشف البلاد مجددا أمام تنظيم داعش الوهابي وغيره من الإرهابيين".
واشارت الى ان "الرد على هذه الجريمة الوحشية هو بيقظة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بحريتهم واستقلالهم ورفضهم للاحتلال الأميركي، ومواصلة جهودهم الجبارة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وفلولها من بلادهم".
وتقدم الحزب من "القادة العراقيين والشعب العراقي وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ونسأل الله تعالى الشفاء للجرحى وللعراق الأمن والاستقرار".
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