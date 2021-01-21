مطعم حاول إقامة حفل زفاف خلال فترة الاقفال.. هكذا كان مصيره!

اعلنت قوى الامن قوى الداخلي عبر صفحتها على موقع "تويتر"، ان "مطعما استقبل حفل زفاف لاكثر من 50 شخصا خلال فترة الاقفال العام، فاوقفت فصيلة المنية الحفل وختمت المطعم الكائن في محلة بحنين بالشمع الاحمر ونظمت محضري ضبط بحق كل من صاحبه ومنظم الحفل".





