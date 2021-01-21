لبنان

عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 4594 حالة جديدة

Lebanon 24
21-01-2021 | 18:49
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و67 حالة وفاة.
 
وجاء في التقرير: 
 
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وزارة الصحة العامة

كورونا

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