دياب يهنئ بايدن... ويتصل بالكاظمي مستنكرا "بضحايا التفجيرين الارهابيين"

أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئا بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في البرقية: "يسرني أن أعرب لكم عن أحر التهاني لتوليكم منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية. كلي إيمان بأن القيم والمثل العليا الكونية التي أرسيتموها في خطاب التنصيب من شأنها تعزيز قدرة الولايات المتحدة في مجال تكريس الوحدة، وجعل العلاقات الدولية أكثر ودية والنظام العالمي أكثر سلمية وأمان.

وكلنا يقين في لبنان، الذي تربطه علاقات تاريخية ووثيقة بالولايات المتحدة، أن الديموقراطية هي في الممارسة. ونحن بدورنا عقدنا العزم على الحفاظ عليها وعلى الوحدة وعلى تعزيز التعددية. نحن نتطلع إلى التعاون مع إدارتكم، آملين أن نتمكن من الانتصار في معركة مواجهة الأزمات التي يعانيها لبنان والعالم، بفضل وقوفكم إلى جانبنا كشريك قوي وموثوق في مجال تعزيز السلام والتقدم والأمن".

الكاظمي

وأجرى دياب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعرب فيه عن استنكاره للتفجيرين الإرهابيين اللذين حصلا في العاصمة العراقية بغداد وتسببا بسقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأكد دياب "تضامنه الكامل مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ضد التفجيرات الإجرامية".

وقدم التعازي إلى "الكاظمي والحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بالضحايا"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى".