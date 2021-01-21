لبنان

دياب يهنئ بايدن... ويتصل بالكاظمي مستنكرا "بضحايا التفجيرين الارهابيين"

Lebanon 24
21-01-2021 | 18:55
A-
A+
Doc-P-786486-637468522233442693.jpg
Doc-P-786486-637468522233442693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئا بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في البرقية: "يسرني أن أعرب لكم عن أحر التهاني لتوليكم منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية. كلي إيمان بأن القيم والمثل العليا الكونية التي أرسيتموها في خطاب التنصيب من شأنها تعزيز قدرة الولايات المتحدة في مجال تكريس الوحدة، وجعل العلاقات الدولية أكثر ودية والنظام العالمي أكثر سلمية وأمان.

وكلنا يقين في لبنان، الذي تربطه علاقات تاريخية ووثيقة بالولايات المتحدة، أن الديموقراطية هي في الممارسة. ونحن بدورنا عقدنا العزم على الحفاظ عليها وعلى الوحدة وعلى تعزيز التعددية. نحن نتطلع إلى التعاون مع إدارتكم، آملين أن نتمكن من الانتصار في معركة مواجهة الأزمات التي يعانيها لبنان والعالم، بفضل وقوفكم إلى جانبنا كشريك قوي وموثوق في مجال تعزيز السلام والتقدم والأمن".

الكاظمي
وأجرى دياب اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعرب فيه عن استنكاره للتفجيرين الإرهابيين اللذين حصلا في العاصمة العراقية بغداد وتسببا بسقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأكد دياب "تضامنه الكامل مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ضد التفجيرات الإجرامية".

وقدم التعازي إلى "الكاظمي والحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بالضحايا"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-01-22
01:03 | 2021-01-22
00:57 | 2021-01-22
00:36 | 2021-01-22
00:19 | 2021-01-22
00:08 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Lebanon on Google News
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Lebanon on Google News
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
Lebanon on Google News
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website