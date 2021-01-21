بري اتصل بالكاظمي مستنكراً التفجير الارهابي المزدوج في العراق

أجرى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي مستنكرا باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني التفجير الارهابي المزدوج الذي استهدف المدنيين في العاصمة العراقية بغداد، ومقدما التعازي بالشهداء و متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .

كذلك، اجرى الرئيس بري اتصالا هاتفيا بممثل سماحة المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف مستنكراً الجريمة الارهابية البشعة، ومعزياً بالشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

ومع هذا، أدانت حركة امل بشدة في بيان صادر عن مكتبها السياسي التفجير الإجرامي الإرهابي الذي استهدف (سوق البالة) في وسط العاصمة العراقية بغداد وادى إلى ارتقاء أكثر من 30 شهيداً وإصابة عشرات الأبرياء بجراح.

ودعا المكتب السياسي لحركة امل الشعب العراقي إلى مزيد من الوحدة والالتفاف حول مؤسساته لأنها تشكل الرد على الإرهاب والإجرام.



وتقدم المكتب السياسي لحركة امل بأحر التعازي من المرجعية الدينية ومن القيادة والشعب العراقي واهالي الشهداء الابرار، سائلاً المولى أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.