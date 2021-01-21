رابطة طلاب لبنان: توزيع ثياب على 657 عائلة و 65 حصة غذائية في الشمال

أعلنت "رابطة طلاب لبنان" في بيان، أنه "بعد إطلاقها حملة "بثيابي بدفيك" للسنة الثالثة على التوالي، تم توزيع ثياب على 657 عائلة متعففة و65 حصة غذائية عبر توصيل التبرعات إلى منازلها، بسبب الظروف الصحية الطارئة على الوطن"، لافتة إلى أن "التوزيع كان محصورا في منطقة الشمال".وأكد رئيس الرابطة عمر هرموش أن "الحملة مستمرة حتى الآن"، وقال: "سنبقى بجانب الناس لمساعدتهم، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".