لبنان

بعد قرار المجذوب.. "رابطة المهني" تعلق إضرابها

Lebanon 24
21-01-2021 | 20:09
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أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ببيان، "تعليق الإضراب العام والشامل بعد صدور القرار رقم 17/م/2021 لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب المتعلق بتنظيم التعليم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية لغاية 15 شباط"، مثمنة "جهود كل من عمل وساهم على إصدار هذا القرار".

ودعت المعنيين إلى العمل على "إدخال جميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني بالضمان الاجتماعي، خصوصا في ظل الاوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها لبنان وإلحاقهم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي".

كما دعت إلى "تأمين القبض الفصلي للأساتذة المتعاقدين إسوة بسائر القطاعات"، متمنية من "المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري إنصاف أساتذة المواد التطبيقية إسوة بأساتذة المواد النظرية".

وحيت "جميع المديرين والهيئتين الإدارية والتعليمية وجميع الأساتذة المتعاقدين على الالتزام التام بقرار الرابطة"، داعية إلى "تعليق الاضراب العام والشامل واستكمال التعليم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية ابتداء من يوم غد الجمعة"، مشيرة إلى أنها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".
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