إلقاء قنبلة على محل للصوتيات في منطقة محرم بطرابلس

أ قدم مجهول على رمي قنبلة صوتية على محل للصوتيات في منطقة محرّم في طرابلس، وفر الى جهة مجهولة.

وافادت المعلومات ان سبب إلقاء القنبلة هو خلافات عائلية، في ما إقتصرت الأضرار على الماديات.