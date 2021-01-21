مسلسل سرقة الدراجات النارية مستمر في المنية

تستمر اعمال سرقة السيارات والدراجات النارية في منطقة طرابلس وضواحيها، حيث أقدم مجهولون على سرقة دراجة نارية في منطقة المنية لتكون السرقة رقم 9 منذ يوم امس.



وطالب الاهالي من القوى الامنية توقيف الفاعلين وحماية ممتلكاتهم.