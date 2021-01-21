لبنان

مسلسل سرقة الدراجات النارية مستمر في المنية

Lebanon 24
21-01-2021 | 20:26
A-
A+
Doc-P-786513-637468577475598149.jpeg
Doc-P-786513-637468577475598149.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر اعمال سرقة السيارات والدراجات النارية في منطقة طرابلس وضواحيها، حيث أقدم مجهولون على سرقة دراجة نارية في منطقة المنية لتكون السرقة رقم 9 منذ يوم امس.

وطالب الاهالي من القوى الامنية توقيف الفاعلين وحماية ممتلكاتهم.
 
 
مواضيع ذات صلة
مخيم المنية: من يضمن عدم انتقال التوتّرات بين السوريين واللبنانيين من منطقة إلى أخرى؟
lebanon 24
22/01/2021 01:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قوة من الجيش اللبناني الى مكان الإشكال في بحنين المنية فيما لا تزال النيران تلتهم عشرات الخيم (الجديد)
lebanon 24
22/01/2021 01:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
lebanon 24
22/01/2021 01:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
lebanon 24
22/01/2021 01:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المنية

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-01-22
01:03 | 2021-01-22
00:57 | 2021-01-22
00:36 | 2021-01-22
00:19 | 2021-01-22
00:08 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Lebanon on Google News
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Lebanon on Google News
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
Lebanon on Google News
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website