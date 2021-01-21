جريمة تهزّ بلدة عكّارية.. العثور على سيدة مقتولة بعد سرقتها!

عثرت القوى الامنية، مساء اليوم، على جثة السيدة "ا.د." مقتولة ومدفونة امام منزل زوجها في بلدة خريبة الجندي في عكار.وافادت المعلومات الاولية ان جريمة القتل وقعت على خلفية سرقة، إذ أن جميع مصاغ السيدة مسروقة وجميع موجودات المنزل مبعثرة.والسيدة هي زوجة مختار سابق للبلدة، وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.