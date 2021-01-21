إلى اللبنانيين.. تحذير من تفاقم وضع "كورونا" والإجراءات ستكون مشدّدة

تزداد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد بوتيرةٍ سريعة في لبنان، إذ سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 4594 إصابة جديدة ليصل العدد التراكمي إلى 269241.

وتوقعت مصادر نيابية متابعة مع لجنة "كورونا" لـ"لبنان24" أن تشهد إصابات الفيروس تزايداً كبيراً خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أنّ الاختلاط ازداد بشكل كبير قبل الإقفال بأيام.

وحذرت المصادر من تفاقم الوضع بشكل كبير، واصفة الوضع بـ"الخطير والمأساوي".

ومع تمديد الإقفال حتى 8 شباط المقبل، فإنّ الإجراءات المرافقة له ستستمرّ على حالها وستكون مشدّدة. وفي هذا الإطار، قالت مصادر أمنية أنّ قوى الأمن ستواصل تكثيف الاجراءات على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنّ مهام قمع المخالفات ستستمرّ ولا تهاون أبداً في ظل تفاقم الوضع الوبائي، وذلك في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين.