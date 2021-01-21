قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب قراراً حمل الرقم 19 م 2021 يقضي بتمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس والثانويات الرسمية والمدارس المعتمدة لتدريس تلامذة غير اللبنانيين عن العام 2020/2021.

للاطلاع على نص التقرير كاملاً.. اضغط هنا