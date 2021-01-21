نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)



يعيش لبنان في ظلّ تفاقم الوضع الصحي نتيجة تفشي فيروس كورونا الكبير، إذ تجاوز عدد الإصابات الإجمالي الـ260 ألف حالة، فيما فاق عدد الوفيات الـ2000، وذلك خلال فترة قياسية.

الممرضة المجازة في مستشفى الحريري ربيكا النحاس وجهت نداء عاجلاً وملحّاً إلى اللبنانيين للإلتزام بإجراءات الوقاية وتجنّب الخروج من المنازل والإستمرار في وضع الكمامة.

وأوضحت النحاس أنه في كل يوم تتم خسارة شبان وأطفال وليس فقط كباراً في السن.