لبنان

تبادل إطلاق نار بين الأهالي ومجموعة سارقين في عكار

Lebanon 24
21-01-2021 | 22:06
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لليوم الثاني على التوالي، شهد وادي الريحان في محيط بلدة برقايل - عكار ظاهرة دخول سارقين مسلحين إلى المكان بهدف سرقة المنازل ومحتويات زراعة الأراضي.

وقد قام الأهالي مساء اليوم بإطلاق النار باتجاه السارقين حيث حصل تبادل لإطلاق النار وفرار السارقين بين البساتين من دون وقوع إصابات بين الأهالي.

وقد أوضح الأهالي أن المجموعة التي تمت ملاحقتها اليوم يبلغ عددها أكثر من ٦ أشخاص في حين تشهد منطقتهم خلال الأيام الماضية عمليات سرقة يومية.

وطالب الأهالي من القوى الأمنية والجيش وضع حد للتفلت الأمني في عكار، وخاصة في المنطقة الممتدة من مفرق ببنين حتى القرقف وباتجاه الجديدة، حيث أيضاً تشهد المنطقة عمليات سلب وسرقة يومية بقوة السلاح خلال فترة الليل لأشخاص أثناء تنقلهم على دراجاتهم النارية.
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