أبيض: نحن في ورطة كبيرة والوضع كارثيّ

أكّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أنّ "الجميع مسؤول في أزمة "كورونا"، فنحن في ورطة كبيرة جداً والوضع في المستشفيات كارثي، ففي هذه اللحظة لدينا 22 مريض كورونا في طوارئ المستشفى ولا مكان لهم".واعتبر أبيض، في مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" على محطّة mtv، أنّ "السؤال هو هل تعلّمنا الدرس وكيف سنخرج من الإغلاق؟ فيجب أن يكون هناك خطة واضحة وعلى القطاعات أن تتحمل مسؤولياتها"، مضيفاً: "يجب أن نكون صريحين مع الناس، والإجراءات يجب أن تكون مشدّدة بدءا من المطار".