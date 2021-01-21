العثور على جثة سيدة مدفونة في أحد بساتين خريبة الجندي

عثر على جثة السيدة أ.د.ح مقتولة ومدفونة في أحد البساتين الزراعية في بلدة خريبة الجندي - عكار.



وحضرت إلى المكان عناصر الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية التي باشرت برفع البصمات، وقد بوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ومرتكبيها، على أن يكشف عليها الطبيب الشرعي.