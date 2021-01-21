لبنان

استغلوا فترة الإقفال العام فقاموا بسرقة مقهى في منطقة العبدة - عكار

Lebanon 24
21-01-2021 | 23:02
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أقدم مجهولون على سرقة مقهى في منطقة العبدة - الطريق البحري في عكار بعد أن دخلوا إليه عن طريق الكسر والخلع مستفيدين من فترة الإقفال العام.

وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي ١٠ ملايين ليرة لبنانية وفرّ السارقون إلى جهة مجهولة.
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