توقيف متهم من الجنسية السورية للإشتباه بقيامه بجريمة خريبة الجندي

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصاً من الجنسية السورية يشتبه بقيامه بقتل سيدة في بلدة خريبة الجندي في عكار.



وقد تم تحويله للتحقيق للتأكد من الشبهات.



يذكر أنه عثر على جثة السيدة أ.د.ح مقتولة ومدفونة في أحد البساتين الزراعية في البلدة المذكورة.