لبنان

12 حالة كورونا في نتائج فحوص الرحلات الاضافية الواصلة إلى بيروت

Lebanon 24
21-01-2021 | 23:19
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18 و19 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 18/01/2021 كالتالي:

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).
- رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).
- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).
- رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).
- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج 19/01/2021 كالتالي::

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).
- رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).
- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية).
- رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
- رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).
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