الجهود مركّزة على مبادرة البطريرك الراعي

أشارت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية إلى ان "الجهود مركزة الآن على مبادرة البطريرك بشارة الراعي، الهادفة الى حض عون على دعوة الحريري لاستئناف اللقاءات التشاورية بينهما من أجل تشكيل الحكومة".