لبنان

الجهود مركّزة على مبادرة البطريرك الراعي

Lebanon 24
22-01-2021 | 00:19
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أشارت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية إلى ان "الجهود مركزة الآن على مبادرة البطريرك بشارة الراعي، الهادفة الى حض عون على دعوة الحريري لاستئناف اللقاءات التشاورية بينهما من أجل تشكيل الحكومة".
المصدر: الانباء الكويتية
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